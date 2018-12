Teenager attackierte im Vollrausch drei Polizisten

Zuerst ging ein Betrunkener (1,3 Promille) in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr am Rudolfskai in Salzburg auf einen Bekannten und dessen Freundin los, dann schlug der 18-Jährige einem Polizisten uns Gesicht und stieß eine Beamtin beinahe um. Er drohte den Einsatzkäften auch mit dem Umbringen. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in eine Zelle gesperrt.