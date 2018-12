Millionenumsätze am 1. Einkaufssamstag

Mit dem heutigen Samstag beginnt in Österreich die eigentlich besinnliche Adventszeit. Doch der Dezember ist auch die Zeit in der die Österreicher die Läden stürmen um 1,25 Mrd. Euro an Geschenken für ihre Liebsten auszugeben. Durchschnittlich wird in Österreich pro Person 452 Euro in Weihnachtsgeschenke investiert.