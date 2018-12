Eisplatte flog von Lkw und schlug in Auto ein!

Das angekündigte Blitzeis führte zu etwa zwei Dutzend Unfällen in Oberösterreich. Die meisten war nur Blechschäden. In Steyr aber löste sich eine Eisplatte von einem Lkw und durchschlug die Windschutzscheibe eines nachkommenden Autos, verletzte dessen Lenkerin (72). Und in Hargelsberg überschlug sich ein Großraumtaxi, der Lenker ist schwer verletzt!