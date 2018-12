Nischni Tagil: Adler suchen die Leichtigkeit

Ein Schritt nach vorne soll nun in Nischni Tagil gelingen. Ausgerechnet auf der einzigen Weltcup-Schanze, auf der es noch nie einen österreichischen Sieg gegeben hat. „In Ruka haben Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer gezeigt, was sie drauf haben. Ich hoffe, dass es in Russland weiter aufwärtsgeht“, meint Felder.