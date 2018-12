Der Raubvogel war nur ein Wellensittich

Schweizer Doppelsieg in Beaver Creek. – Weltmeister Beat Feuz triumphierte vor Mauro Caviezel! Österreichs Herren müssen hingegen seit 2007 (Michael Walchhofer) weiter auf einen Abfahrtserfolg auf der Raubvogelpiste warten. Die diesmal verkürzt, durch den Neuschnee eher ein niedlicher Wellensittich war. Die heutige Revanche im Super-G droht zu platzen. Vinc Kriechmayr dachte, dass er eingefädelt hätte und „verschenkte“ so Sieg in der Abfahrt in Beaver Creek.