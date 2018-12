Helmut Berger im „Krone“-Interview: „Bin entsetzt“

Einst war er der größte Film-Star Österreichs, der Titelseiten und Kinosäle weltweit füllte. Nun wirkt der 74-Jährige gebrechlich und kränklich, er redet langsam aber klar und deutlich: „Es geht langsam aufwärts“, so der Mime beim „Krone“-Besuch in seiner Wohnung in Salzburg-Aigen. Eine Lungenentzündung fesselte Berger sechs Wochen lang ans Spitalsbett. Der Grund, wieso er nicht zur Gerichtsverhandlung kam. „Ich wäre gerne dort gewesen. Weil ich weiß, dass ich gewinne.“