Tempo 140 bald von Mondsee bis Salzburg-Nord

Am Tempo 80 auf der Stadtautobahn wird nicht gerüttelt, dafür soll man bald schon schneller hierher in den Stau fahren können. Über FPÖ-Antrag soll der Bund eine neue Tempo 140-Teststrecke evaluieren. Gedacht wird an den Westautobahn-Abschnitt zwischen Mondsee bis kurz vor Salzburg-Nord. Denn ab Hallwang bremst ja eine Radaranlage die Autofahrer wieder abrupt auf 100 ein.