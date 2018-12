1000. Geburt: Ferdinand ist das Jubiläums-Baby

Kaum auf der Welt, schon ab zum ersten Fototermin: Denn der kleine Ferdinand ist das diesjährige Jubiläumsbaby. Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach freut sich über die 1000. Geburt und damit über das 1021. Baby, das am Donnerstag in ihrem Spital das Licht der Welt erblickte.