Eine Zugstrecke unter Strom

Drittes Gleis nach Neumarkt wird gebaut

Mit einher geht auch der Bau eines dritten Gleises vom Bahnhof Steindorf, dort endet die Diesel-Lok-Strecke im Moment, bis nach Neumarkt. Dies ist notwendig um die Strecke bis nach Friedburg an die beliebte S-Bahn S2 anzuschließen. Prognosen ergeben ein Fahrgastplus von zehn Prozent, was ungefähr 2000 Personen am Tag entsprechen würde. Aber wie immer bei neuen Linien gilt: Wirklich evaluiert werden kann erst zwei Jahre nach der Einführung einer neuer Verbindung.

Geplant sind auch eine Modernisierung des Bahnhofs Steindorf und ein neuer Geh- und Radweg. Die Kosten: Über 60 Millionen Euro, 20 Prozent übernimmt das Land Salzburg.