Salzburg als Land der vielen Pendlerströme

Vier Hotspots in der Landeshauptstadt

In der Landeshauptstadt haben sich vier Gebiete zu Hotspots entwickelt: Aus dem Umland strömen 5500 in die Altstadt, 3850 nach Schallmoos, knapp 2300 nach Mülln und ungefähr 1800 Personen nach Salzburg-Süd. Immer größer wird auch die Zahl jener, die quasi die Stadt durchpendeln. Sprich von den Flachgau in den Tennengau oder in die andere Richtung in die Arbeit müssen. Auch Hallein kann als klassische Pendlerstadt bezeichnet werden: 6500 Menschen kommen täglich in die Schule oder Arbeit in die Salinenstadt. Darauf hat man schon reagiert: Ab 9. Dezember fahren die Busse im Halbstunden-Takt. Im gesamten Bundesland gibt es übrigens 280.000 Pendler.