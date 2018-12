„Als Freigeist mit Ecken und Kanten eckt man an!“

Mit Michael Strugl (1,95 Meter) verlässt ein ganz Großer die oberösterreichische Polit-Bühne. Der LH-Stellvertreter wechselt in den Vorstand des Stromkonzerns Verbund nach Wien. Vor seinem Abschied zieht der ÖVP-Politiker Bilanz über fünfeinhalb erfolgreiche Jahre in der Landesregierung und blickt in die Zukunft.