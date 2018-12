Land Steiermark bietet 50 Jungen eine Lehrstelle

Die gute Nachricht ist die bessere! Und die hat am Freitag der steirische Landesrat Christopher Drexler in petto gehabt. Das Land Steiermark schreibt am Montag 50 zusätzliche Lehrstellen aus. Wofür tüchtige Jugend gesucht wird, findet man beim Online-Job-Portal unter www.verwaltung.steiermark.at/jobportal.