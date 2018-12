„Muezzinrufe am OK-Platz sind eine Provokation!“

„Krone“: Was ist so schlimm an den Muezzinrufen?

Mirzo: In einer Zeit, in der Weihnachtsmärkte eingezäunt und mit Betonpollern gegen islamische Terroranschläge gesichert werden müssen, ist eine Kunstinstallation mit Muezzinrufen eine Provokation. Das ist, als würden Christen am Ramadan eine Prozession abhalten.