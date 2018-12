Tag 12: 5x20€ Gutscheine von Vapiano

In Österreich befinden sich derzeit insgesamt fünfzehn VAPIANO-Restaurants, neun davon alleine in Wien - wo sich damit weltweit die meisten VAPIANOs in einer Stadt befinden - zwei in Innsbruck, zwei in Graz, eines in Linz sowie eines in Parndorf. Die gastronomische Lifestylemarke begründete mit ihrem innovativen „Fresh Casual Dining“-Konzept eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus „Fast Castual“ und „Casual Dining“ und ermöglicht ihren Gästen einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische, und Transparenz sind die Basis des Konzepts. Das erste VAPIANO wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen zählt das Unternehmen mehr als 210 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten, davon fünfzehn in Österreich. Alle weiteren Informationen unter www.VAPIANO.at oder facebook.com/VAPIANOAustria.