In diesen Fällen sagen wir Danke!

Sturz in der Straßenbahn

Mit der Straßenbahn war Gisela H. aus Wien unterwegs. Als sie ihren Fahrschein entwerten wollte, fuhr der Zug plötzlich ruckartig los. Frau H. stürzte, erlitt eine Kopfverletzung. Die Leserin musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verbrachte sie schließlich drei Tage. Später wandte sie sich an die Wiener Linien und bat um Schadenersatz. Der wurde aber von der zuständigen Versicherung abgelehnt mit der Begründung, dass kein Fehler durch das Fahrverhalten des Fahrers festgestellt werden konnte. Frau H. bat die Ombudsfrau um Hilfe. Auf Anfrage bei der Wiener Städtischen Versicherung haben wir folgende Nachricht erhalten: In Kulanz erhält die Leserin eine Schadenersatzzahlung.