Uralte Steinwerkzeuge in Nordafrika entdeckt

In Algerien haben Archäologen Steinwerkzeuge und geschnittene Tierknochen gefunden, die bis zu 2,4 Millionen Jahre alt sein könnten. „Die neuen Funde machen Ain Boucherit zur ältesten Stelle in Nordafrika, mit Nachweisen menschlicher Fleischverwertung in Verbindung mit Steinwerkzeugen“, heißt es in einem im Magazin „Science“ veröffentlichten Bericht.