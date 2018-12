Polizei nimmt gesuchten Abzocker „in Empfang“

Donnerstagabend in Innsbruck: Eine 45-jährige Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt. Sie suchte im Internet nach einem Schlüsseldienst und forderte per Telefon einen Techniker an. Erst nachdem sie aufgelegt hatte, wurde ihr bewusst, dass hier wohl etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie alarmierte die Polizei, die sich dann sofort auf den Weg zur Wohnung der Frau machte.