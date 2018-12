Anrainerparken: „Hier wird nicht mehr gestraft“

Am Samstag tritt die neue Verordnung beim Anrainerparken in Wien in Kraft. Da sich der 1. und 8. Bezirk geweigert haben, neue Tafeln aufzustellen, gelten die exklusiven Zonen dort nicht mehr. Folge: Tausende Parkplätze stehen für alle offen. „Hier wird nicht mehr gestraft“, verspricht Leo Bubak, Leiter der MA 65.