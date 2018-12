Gestohlener Dackel „Lotte“ ist wieder da

Es waren bange Tage seit dem Verschwinden des erst zwölf Wochen alten Dackelmädchens. Umso größer ist die Freude bei Tanja Gratzl, dass sie ihre geliebte „Lotte“ wieder in den Armen halten darf. Es war um vier Uhr Früh, als der Stallbursch eine Runde drehte, um nach dem Rechten zu sehen. Er hörte ein klägliches Winseln aus der Hundehütte, und da lag der Welpe, zusammengekauert in der eisigen Kälte. Sofort nahm der Mann den Hund an sich und brachte ihn zu seiner Chefin. „Mein Sohn fand auf der Zufahrtsstraße eine Schachtel mit der Aufschrift ,gestohlen‘. Darin wurde unser Hund offensichtlich transportiert“, vermutet Gratzl.