Wissenschaft und Robotik mit vielen Legosteinen

„Unser Thema ist ,Künstlicher Tiefschlaf‘. Dazu haben wir extra in der Klinik einen Anästhesisten interviewt.“ Solche Worte hört man nur bei der FLL aus dem Mund einer Dreizehnjährigen. Der Wettbewerb, welcher von der „First“-Stiftung und dem „Lego“-Konzern ins Leben gerufen wurde, soll Heranwachsende für Forschung und Programmierung begeistern. Auf Regionalebene sind in Tirol am Donnerstag 14 Teams angetreten. Die Schüler sind neun bis 16 Jahre alt und müssen von einem volljährigen Coach begleitet werden.