Gegendarstellung:

„Sie veröffentlichen in Ihrem Internetmedium www.krone.at seit dem 18. Juli 2018, 10:44 Uhr, unter der Überschrift „Wirbel um Schächtungen - SP-Landesrat wollte Namensliste von Juden“, dass eine Meldung für Aufregung und Empörung gesorgt habe, wonach die Freiheitlichen „eine Liste von Juden“ führen wollten, die in Niederösterreich koscheres Fleisch kaufen. Nach Recherche der KRONE hätte sich aber herausgestellt, dass dieser Vorschlag für eine Meldeflicht vom damaligen SPÖ-Landesrat Maurice Androsch stamme und sei von diesem in einem Informationsschreiben vom 20. September 2017 an die Bezirkshauptmannschaften ausgeschickt worden.