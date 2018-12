Antiker Ring gehörte vermutlich Pontius Pilatus

Demnach weisen die Wissenschaftler den Ring unter anderem deshalb Pontius Pilatus zu, weil der Name Pilatus im ersten Jahrhundert nach Christus in Israel extrem selten gewesen sei. „Ich kenne keinen anderen Pilatus aus dieser Zeit und der Ring deutet auf eine Persönlichkeit von Status und Wohlstand hin“, sagte HU-Forscher Danny Schwartz der Zeitung „Ha’aretz“. Der einfach gestaltete Ring könnte von Pilatus als Alltagsring genutzt worden sein, sei möglicherweise aber auch von Beamten des Statthalters verwendet worden, um in dessen Namen zu zeichnen.