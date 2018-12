Abtrünnige mit eigener Liste

Winklhofer stellt sich wieder zur Wahl

In Straßwalchen spaltete sich die Orts-VP schon kurz vor den Wahlen 2014. Damals wollte Liselotte Winklhofer Bürgermeisterin werden, durfte es aber nicht. Mit der neugegründeten Liste LIS schaffte sie es damals in die Stichwahl. Jetzt folgt ein neuer Versuch: Winklhofer tritt erneut an. Aber nicht mehr gegen den scheidenden Fritz Kreil.