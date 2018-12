Stadt und Land planen Verkehr endlich gemeinsam

Fahrgast-Zuwachs ist bei der S-Bahn groß

Die Analyse wird aber auch bei den Bahnen entscheidend sein. Denn: Mittlerweile pendeln die Menschen nicht nur in die Stadt Salzburg zu ihren Arbeitsplätzen. Viele zieht es auch in die umgekehrte Richtung. Wie wichtig die Bahnen für den öffentlichen Verkehr geworden sind, zeigen die aktuellen Fahrgastzahlen. Bis zu 15 Prozent Plus am Südast der S3 und plus 20,5 Prozent auf der S2 zwischen Freilassing und Straßwalchen.