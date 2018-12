Einbrecher stahlen den Eisstockschützen den Tresor

Schock für die Stockschützen in Thalgau: Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag ins Vereinslokal eingedrungen. Die Einbrecher durchsuchten das Gebäude und rissen sämtliche Kästen und Schubladen auf. Die Bande ließ schließlich einen 40 Kilo schweren Möbeltresor und eine Handkassa mitgehen. Im Tresor dürften knapp 1500 Euro gelegen sein, in der Kassa befand sich nur Kleingeld. Der Schaden an der Einrichtung des Vereinslokals ist groß. Die Polizei bittet um Hinweise. Auch Spuren wurden nach dem Einbruch mitten in der Nacht gesichert.