Dem Circus wohnt ein Zauber inne

Tief verankert in der Salzburger Kulturszene ist das Festival. Klar, so lässt es doch die 30.000 Besucher in eine zauberhafte Welt fernab vom Advent-Kitsch eintauchen. „Dieser Zauber ist gerade in unserer hektischen Zeit äußerst wertvoll“, betonte Trumer-Chef Seppi Sigl. „Das Winterfest ist ein Gewinn für die Salzburger, mit Circus-Produktionen, wie man sie hierzulande selten findet“, so Rockhouse-Vater Wolfgang Descho.