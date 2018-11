Michael Schumachers Sohn mit erstem Formel-2-Test!

Für den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher standen am Donnerstag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi mit seinem Prema-Rennwagen zunächst Aerodynamiktests auf dem Programm. Nach dem Gewinn der Formel-3-EM steigt Schumacher junior 2019 in die stärkste Nachwuchskategorie unterhalb der Formel 1 auf.