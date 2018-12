Jetzt wird aufgemöbelt: „Kika/Leiner wieder da“

Es werden wieder neue Mitarbeiter eingestellt

Bei seinem Antrittsbesuch in Graz trat er hemdsärmelig auf: „Ich will den Mitarbeitern die nachvollziehbare Verunsicherung nehmen“, sagte er. Gütebier hatte gute Nachrichten: „Wir werden 2019 in der Steiermark weitere 20 Lehrlinge einstellen.“ Das Personal für den Verkauf soll ebenfalls aufgestockt werden. In welcher Größenordnung, könne er derzeit noch nicht sagen.