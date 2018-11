Eine Mini-Bodenschwelle soll Raser stoppen

Die Innsbrucker Bundes-, die Imberg- und jetzt die Schmiedingerstraße in Liefering: Wenn sich junge Männer mit ihren PS-starken Boliden messen wollen, finden sie immer eine Möglichkeit. Nachdem in der Innsbrucker Bundesstraße nachts häufiger kontrolliert wurde, sind die „Rennfahrer“zwischenzeitlich in Imbergstraße und auf den Giselakai ausgewichen. Doch dort war die Polizei durch die Nähe der Inspektion Rathaus rasch vor Ort.