Detektivin weggestoßen und aus Geschäft geflüchtet

Die 45-Jährige beobachtete den Unbekannten gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in der Judendorfer Straße, wie er Getränke und Lebensmittel in eine Tasche packte und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Die Detektivin konnte den Mann im Eingangsbereich antreffen und wollte ihn am Verlassendes Geschäftes hindern. Dabei stieß der Unbekannte die Detektivin zur Seite und flüchtete zu Fuß. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.