Lebensgroße Krippe erleuchtet St. Georgen

Der Salzburger Bildhauer und Grafiker Christof Paulowitz arbeitet seit zwei Jahren an einer Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Holzfiguren. Im Advent des Vorjahres wurde der erste Teil der Gruppe, bestehend aus Jesus, Maria und Josef sowie zwei Schafen, erstmals gezeigt. Nun werden die Krippenfiguren um den wegweisenden Engel und zwei Hirten, einer mit einem Schaf am Rücken, ergänzt. Ziel sei es, die Krippe jedes Jahr zu erweitern, aber nicht beliebig zu werden, so Paulowitz. Am Ende soll der Zyklus 13 Skulpturen umfassen. „Ich stelle das Werk in den biblischen Kontext. Das heißt, die Krippenfiguren sollen eine weihnachtsgeschichtliche Authentizität haben. Damals kamen eben Hirten mit ihren Tieren zur Krippe und später die Heiligen Drei Könige.“