Überraschungen im neuen Öffi-Fahrplan

S-Bahn wird immer wichtiger - Fahrgastboom am Westast wird fortgesetzt

Die Fahrgastzahlen bei der S-Bahn sind mehr als erfreulich. Sie zeigen, dass sich Investitionen in die Infrastruktur und die Ausweitung der S-Bahn Verbindungen bezahlt machen.

In den Nahverkehrszügen der ÖBB am Südast Salzburg - Golling - Schwarzach - Saalfelden (S3, REX) wurden im ersten Halbjahr 2018 um 7,8 Prozent mehr Fahrgäste gezählt. Der Streckenabschnitt zwischen Saalfelden und Schwarzach - St. Veit hat mit plus 15 Prozent die höchste Steigerungsrate. Hier wurde im aktuellen Fahrplanjahr das Angebot deutlich erhöht.



Die Angebotserweiterung mit Dezember des Vorjahres am Nord-Ost-Ast zeigt deutlich seine positive Auswirkung. Zwar gibt es durch die Etablierung des Bahnhofes Neumarkt-Köstendorf Rückgänge in Steindorf, aber dafür ein Fahrgastplus in Neumarkt, Seekirchen, Straßwalchen West, Friedburg und Hallwang. Insgesamt wurden in den ÖBB-Bahnhöfen und Haltestellen zwischen Straßwalchen und Salzburg im ersten Halbjahr 2018 um 6,6 Prozent mehr Ein- und Aussteiger gezählt (Nahverkehrskunden + Umsteiger auf Railjet in Neumarkt).„Besonders positiv wirkt, dass die S2-Züge aus Richtung Straßwalchen nun bis Freilassing durchgeführt werden. So werden die innerstädtischen Haltestellen am Westast wie Salzburg Mülln-Altstadt, Salzburg Aiglhof, Salzburg Taxham-Europark und Salzburg Liefering umsteigefrei aus dem Flachgau erreicht“, erklärte Allegra Frommer, Geschäftsführerin der Salzburger Verkehrsverbund GmbH.



In den jetzt durchgebundenen Zügen zwischen Freilassing und Friedburg (REX) bzw. Straßwalchen (S2) (Kombination Nordost-Ast mit Westast) gibt es täglich um 20,5 Prozent mehr Fahrgäste (plus 4.004 Ein- und Aussteiger täglich). Dieser Zuwachs ist zu einem großen Teil auf die Direktverbindungen vom Flachgau auf den Westast zurückzuführen.

Bei den vier innerstädtischen S-Bahn Haltestellen Mülln, Aiglhof, Taxham, Liefering wurden um 16 Prozent mehr Fahrgäste gezählt (täglich plus 1.481 Ein- und Aussteiger). Das Fahrgastplus in Salzburg Mülln Altstadt beträgt sogar 40 Prozent (Steigerung im ersten Halbjahr 2018 um 1.061 auf 3.689 Ein- und Aussteiger täglich)