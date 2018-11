25 Einbrüche: Polizei hebt vierköpfige Bande aus

In Justizanstalt eingeliefert

Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Einsatzgruppezur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und der Polizei Ilz AGM (Ausgleichsmaßnahmen) konnten steirische Ermittler zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in Böheimkirchen auf frischer Tat festnehmen. Die zwei weiteren Männer konnten vorerst flüchten. Niederösterreichische Polizisten nahmen siejedoch kurz darauf bei einer Alarmfahndung in einem Waldstück widerstandlosfest. Auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die vier Männer zeigten sich bei ihrer Einvernahmehinsichtlich der gewerbsmäßigen Einbrüche bereits teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt eingeliefert.