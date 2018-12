Wer beherrscht das ABC des Dating-Dschungels?

#Faux-bae

Jeder hatte wahrscheinlich nach einer Partnerschaft mal ein verletztes Ego. Natürlich will man sich das gerade vor dem oder der Ex nicht anmerken lassen. Faux-bae‘ing wird eingesetzt, um den Ex glauben zu lassen, man sei wieder glücklich vergeben. Wenn es sein muss, auch mit Fake-Beziehungsbildern in den sozialen Medien.