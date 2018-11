10 in EU verbotene Pestizide im Sipbach gefunden

Vier verschiedene Arzneimittel, darunter zwei Antibiotika und 20 Pestizide – zehn davon sind in der EU verboten –, hat die Umweltorganisation Greenpeace im Sipbach gefunden. Grünen-Landesrat Rudi Anschober befürchtet ähnliche Missstände in anderen Fließgewässern. Er fordert ein Monitoring an 20 Standorten.