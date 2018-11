Twenty One Pilots und Macklemore am Frequency!

Politischer wird es mit den Prophets Of Rage - die All-Star-Band rund um Mitglieder von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill begeisterte 2017 schon am Nova Rock und wird garantiert auch am Frequency zum Nachdenken, Headbangen und Tanzen anregen. Weitere Highlights, die 2019 am Menüplan stehen: die Punkrocker The Offspring, Sunrise Avenue, Alligatoah, Capital Bra, Billie Eilish, 187 Straßenbande, Treettmann, W&W, Nothing But Thieves, UFO 361, Turbobier, Dynoro, Mavi Phoenix, Hugel, Yungblud, Drangsal, Sookie und die Lotto Boyz.