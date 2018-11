Mit der„Krone“ zu Fantastic Gondolas am Arlberg!

Im Zentrum steht auch dieses Jahr wieder das Happening am Rüfikopf. DJs aus aller Welt begeistern das Publikum und versetzen in Partystimmung, während am Berg eine atemberaubende Lichtershow für echte Gänsehautmomente sorgt. Jetzt haben Sie die Chance Teil dieses einzigartigen Events zu werden. Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück live dabei sein. In den Tickets ist der Eintritt für Freitag und Samstag, die Gondelfahrten und der Eintritt zu den Aftershow Partys inkludiert.