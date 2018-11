Lkw überschlug sich: Steirer wurde eingeklemmt

Der 32-jährige Steirer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde durch eine ansässige Ärztin sowie durch den Notarzt aus Mürzzuschlag erstversorgt und musste mit schweren Verletzungen in das LKH Hochsteiermark Standort Bruck an der Mur transportiert werden.