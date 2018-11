Lokal wird zu „Community“-Treff in Wien

Am 3. Dezember eröffnet nun das Erdgeschoß des Lokals. „Der Keller, wo sich der Club befindet, wird noch zwei bis drei Monate brauchen, bis wir ihn eröffnen können“, so Toni. Im Café- und Loungebereich erwartet die Gäste bis dahin allerdings auch schon Party pur, denn freitags und samstags wird „Community“ von DJs bespielt und es darf natürlich getanzt werden. „Mein neues Lokal wird mit seiner Vielseitigkeit jeden ansprechen. Das Inventar ist hell, einladend und abends erstrahlt alles dank der LED-Lichter. Wir starten in zwei Wochen auch mit einem Frühstück, um das Angebot perfekt abzurunden“. Die Vorbereitungen für das große Opening am Montag laufen.