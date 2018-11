So feiern Sie einen tierfreundlichen Advent

Tierfreunde wollen gerade zu Weihnachten Tieren Gutes tun. Das passende Geschenk für den eigenen Liebling findet man in Fachgeschäften sehr einfach. Wichtig ist aber auch an die vielen Tiere zu denken, die keine Familie haben und Weihnachten in Tierschutzeinrichtungen verbringen. Die Schützlinge des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen, Oberösterreich freuen sich über Futterspenden genauso wie über alle anderen Sachspenden, wie etwa Kratzbäume oder Spielzeug. Wer ein Tier persönlich beschenken will, hat ab dem 1. Dezember bei der Aktion „Christkind für Tierheime“ dazu die Möglichkeit.