Tolle Adventkalender von QVC gewinnen

THOM by Thomas Rath Make-up Adventskalender mit 24 Beauty Überraschungen. Der Adventskalender enthält folgende Produkte:

- Advanced Hydro Foundation in Medium 5ml

- Lipgloss in Reddish Pink 3ml; Lippenstift in Candy Blush 3ml

- Make-up Sponge 1 Stk.

- Eyeshadow in White Sand 3g

- Lipbalm Plump & Shin in Stardust 15ml

- Lipgloss in Innocent Beige 3ml

- Concealer in Warm Natural 3ml

- Advanced Hydro Foundation in Medium Gold 5ml

- Volume Mascara in Schwarz 6ml

- Liquid Highlighter 3ml

- Lipgloss in White Sparkling 3ml

- Eyeshadow in Antracite 3g

- Rouge in Fresh Coral 3g

- Lippenstift in Dusty Rose 3g

- Lippenstift in Secret Pink 3g

- Eyeshadow in Taupe 3g

- Eyeshadow in Blue 3g

- Lipgloss in Rose 3ml

- Lipgloss in Intense Dream 3ml

- Lipgloss in Red Flash 3ml

- Nagellack in Velvet Red 4,5ml

- Nagelfeile 1 Stk.

- Lippenstift Velvet Red 4g