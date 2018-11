Facharbeit mit Köpfchen

Mittwoch trafen einander mehr als fünf Dutzend Mädchen und Burschen bei der Treibacher Industrie, wo Hausherr Alexander Bouvier seinem Team die Daumen drückte: „Der Jugend gehört die Zukunft. Wir setzen vor allem darauf, Frauen für die Industrie zu begeistern.“ Wobei das in einigen Bereichen besonders durchschlagenden Erfolg hat: „Wir haben Bereiche im Labor, wo die weiblichen Arbeitskräfte schon weit in der Überzahl sind.“ Sein Nachbar Erich Dörflinger von Flex ist ebenfalls einer der fleißigsten Befürworter einer umfassenden Lehrlingsausbildung, am besten mit Matura: „Wir haben einfach alles: einen Beruf, die Möglichkeit, zu studieren, ein sehr gutes Gehalt. Und die Lehre wird für die Pension angerechnet!“, fügt er augenzwinkernd und mit Blick auf die eigene Lebensplanung hinzu.