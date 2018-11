Die Handys im Karton, alle Schüler offline

Sie sind praktisch: zum Telefonieren, Versenden von Nachrichten, um im Internet etwas nachzuschlagen... Aber sie nerven auch! Hätten alle in einer Schulklasse ihr Mobiltelefon in Gebrauch, wäre ein Unterricht undenkbar. Dennoch wird dann und wann am Handy gespielt. Nur am Mittwoch war das an der BHAK/BHAS Villach unmöglich: Am handyfreien Tag hatten alle ihre Mobiltelefone abzugeben. „Die Kartons standen bei mir. Einige Handys waren nicht lautlos gestellt – die Anrufer gaben nicht auf. Das Bimmeln setzt einen unter Druck“, so Direktorin Melitta Trunk. „Am handyfreien Tag sollten alle bewusst ihre Handy-Nutzung anschauen: Ist es Arbeits- oder gar Suchtmittel?“