Neuer Pächter für die Klagenfurter Hütte

Was für eine Freude! Nach kurzen Gastspielen anderer Pächter hat die Klagenfurter Hütte nun wieder einen „verlässlichen und engagierten“ Hüttenwirt gefunden. Roland Ertl lädt am 27. Dezember zur Neueröffnung des Alpenvereinshauses, am 28. Dezember soll dann die traditionelle Eierspeisparty stattfinden.