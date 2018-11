Gänsehautmoment: „Stille Nacht“ in New York

Schon im 19. Jahrhundert standen die Ur-Rainer aus Tirol genau an diesem Platz. Salzburger Land Chef-Werber Leo Bauernberger nutzt es als Gelegenheit, die New Yorker an die Geburtsstätte des Welthits einzuladen. Denn die wenigsten wissen, dass Silent Night 1818 erstmals in Oberndorf erklungen ist. Und die Tiroler Touristiker erinnern an ihre Weltoffenheit von damals: Von Tirol aus wurden die Strophen hinausgetragen.