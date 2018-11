Ein Pfau landete im Terrassensalon

Der Name, der sich vom griechischen Wort für „Lobpreisen“ herleitet, ist Programm. Für den Salzburger gilt es einerseits die österreichische Goldschmiedetradition des 19. Jahrhunderts hochzuhalten, andererseits Innovationen nicht auszusparen. Eine Philosophie, die gefällt. Denn mittlerweile hat die Marke internationale Strahlkraft erlangt und ist auch in Wien, London und Gstaad vertreten. „Als nächstes erobern wir den amerikanischen und asiatischen Markt!“ Bevor er die hochgesteckten Ziele in Angriff nimmt, galt es Mittwoch im Terrassensalon des Domquartiers noch die Salzburger zu hofieren.