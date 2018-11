Villacher „Hexen“-Trio hält Ermittler auf Trab

Viele Fragen sind noch offen; etwa nach den Hintergründen einer Brandstiftung in einem Haus in Sattendorf, die ebenfalls mit den Frauen in Zusammenhang steht. Die Ungarin soll als eine Art Hausbesorgerin für den 92-jährigen Hausbesitzer, der kurz vor dem Brand gestorben war, tätig gewesen sein. Die Todesursache kann nicht geklärt werden, weil der Mann eingeäschert wurde. Unklar ist auch, warum die „Hexe“ von Wernberg überhaupt noch ihr Unwesen treiben konnte. Denn im Vorjahr hatte die Staatsanwaltschaft nach schweren Vorwürfen angekündigt, wieder ermitteln zu wollen.