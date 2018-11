Skandal um Asylgelder: FPÖ fordert jetzt Prüfung

Zum Verbleib von bis zu zehn Millionen Euro an Steuergeld aus dem Topf der Grundversorgung für Flüchtlinge in Wien sollte sich SP-Stadtrat Peter Hacker einer dringlichen Anfrage der ÖVP stellen - abgeschmettert! Indes fordert auch die FPÖ volle juristische Aufklärung und will den Stadtrechnungshof einschalten.