In dieser Box steckt ein Hindu-Begräbnis „to go“

Stirbt ein Hindu, so kommen auf die Familie neben der Trauerarbeit auch noch einige Riten zu, die den Verstorbenen vor böser Energie schützen und seinen Weg zur Wiedergeburt bereiten sollen. Dazu ist einiges an Zubehör notwendig. Ein indischer Hersteller verschickt das „Trauer-Equipment“ nun fix und fertig abgepackt in Boxen. Nur die Trauergesänge muss man noch selbst singen ...