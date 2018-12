Von Burgund in die Camargue

Idyllischen Kleinstädten sind die nächsten Ausflüge gewidmet

Viviers mit seiner auf einem Hügel gelegenen historischen Oberstadt samt Bürger-Palais und Kathedrale und einer Unterstadt der Händler bietet einen interessanten Rundgang, am nächsten Tag ist Arles einer der absoluten Höhepunkte dieser Flussreise. Die schon im Römischen Reich wichtige Stadt am Beginn des Rhône-Deltas begeistert durch ihre römische Arena aus dem Jahr 90 v. Chr., zahlreiche historische Gebäude, vor allem aber durch ein typisch provenzalisches Flair. Beim Bummel durch die liebevoll gepflegten Gassen kann man die Anziehungskraft von Arles für Künstler gut nachempfinden, an mehreren Plätzen, die den Maler Vincent van Gogh zu berühmten Werken inspirierten, sind Motiv und Gemälde-Reproduktionen zu bewundern.